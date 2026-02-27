Velika pobjeda naših košarkaša u kvalifikacijama za Mundobasket

Izvor: FIBA

Crna Gora je priredila senzaciju u Atini, pošto je savladala Grčku 67:65, u 3. kolu kvalifikacija za Mundobasket.

Na isteku trećeg minuta stižu prvi poeni iz igre na utakmici – Jovanović je pogodio trojku, vodi Crna Gora 3:1.

Prva četvrtina – koš prednosti ima Crna Gora poslije 10 minuta igre u Sunel areni – 19:17. Dominira Zoran Nikolić sa osam poena. “Crveni” su imali šest izgubljenih lopti, četiri više od rivala, ali to nije negativno odrazilo na rezultat.

Drugu četvrtinu smo počeli odlično, pa smo sredinom tog perioda bacanjima Nikolića i poenima Popovića stekli sedam poena prednosti 33:26. Međutim, domaćin je uzvratio serijom 10:0, koju je zakucavanjem prekinuo Nikolić.

Na polovini meča, Crna Gora vodi 40:38. Iako su naši imali previše prodatih lopti, situacija je i dalje više nego povoljna. Nikolić je sa 12 poena najefikasniji, po šest su dodali Hadžibegović i Simonović. Od Nidama se očekuje više, zasad dva poena, tri asistencije i čak četiri izgubljene lopte.

Treća četvrtina – pred posljednju dionicu Crna Gora ima tri poena viška (55:52). Nikolić je i dalje najbolji sa 15 poena.

Nakon što su Grci poveli 65:63, Nikolić i Hadžibegović su nam donijeli 67:65 i došli smo na korak od pobjede, jer je do kraja ostalo 36 sekundi. Grci su potom izgubili loptu, ali je Drobnjak napravio faul u napadu. Domaći su imali osam sekundi da dođu do produžetka ili pobjede.

Toliopulos nije bio precizan nakon prodora, i naše slavlje je moglo da počne....

GRČKA - CRNA GORA 65:67 (17:19, 21:21, 14:15, 13:12)

GRČKA: Rogravopulos 2, Larencakis 6, Moraitis 2, Toliopulos 5, Kalaicakis 6, Haralampopulos 1, Papanikolau 12, Hukaz 4, Adetokumbo 13, Mitoglu 6, Mitru-Long 8, Necipoglu.

CRNA GORA: Ilić, Nidam 5, Ivanović 2, Hadžibegović 10, Simonović 6, Vučeljić 5, Jovanović 5, Živanović, Nikolić 19, Drobnjak 7, Popović 6, Radončić 2.