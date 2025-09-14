Novak Đoković gledaće reprezentaciju Grčke kako na domaćem terenu igra Dejvis kup protiv Brazila.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Novak Đoković nije imao priliku da slobodno vrijeme iskoristi gledajući finale Evropskog prvenstva u Rigi. Mnogi su vidjeli Srbiju u borbi za medalju, ali kako su "orlovi" neočekivano rano završili takmičenje, tako su se i planovi najboljeg tenisera svih vremena promijenili. Umjesto svog nacionalnog tima bodri Grčku, ali u Dejvis kupu.

Srbija je u Nišu dočekala Tursku, ali tim Viktora Troickog nije mogao da računa na Novaka Đokovića koji je nedavno završio takmičenje na US openu. S obzirom na to da nije mogao da pomogne timu, Đoković je riješio da podrži drugu ekipu, pa će slobodno vrijeme iskoristiti u gledanju nacionalnog tima Grčke koja će dočekati Brazil, tvrde tamošnji mediji.

"Kako je prethodnih dana postalo poznato, srpska legenda, koja sada stalno živi u Atini, dobila je poziv od federacije da gleda mečeve", prenosi "tennisnews". Grčka je prvog dana takmičenja odigrala neriješeno, pošto je Žoao Fonseka pobijedio Stefanosa Sakelaridisa 2:0 (7:5, 6:3), a onda je najbolji grčki teniser Stefanos Cicipas slavio nad Tiagom Vildom 2:0 (6:2, 6:1) i tako izjednačio.

Turnir iz Beograda preseljen u Atinu

Teniski turnir koji smo prije godinu dana gledali u Beogradu, sada će se održazi u Atini. "Hellenic Championship" igraće se od 1. do 8. novembra, po licenci koju je imao "Belgrade open". U pitanju je turnir serije 250, a sam Novak Đoković potvrdio je svoje učešće.

"Uprkos velikoj posvećenosti i uloženim naporima, uslovi za realizaciju turnira u planiranom terminu i formatu nisu se mogli obezbijediti, zbog čega je odlučeno da se ovogodišnje izdanje turnira ne održi. Organizacija je od 2021. godine uspješno realizovala ukupno devet profesionalnih teniskih turnira pod različitim brendovima, uključujući pet ATP 250 turnira, jedan WTA 250, jedan WTA 125, jedan ATP Čelendžer 125 i jedan ITF turnir. Tokom tog perioda, turniri su okupili veliki broj ljubitelja tenisa iz zemlje i svijeta, postavivši Beograd na mapu značajnih međunarodnih teniskih događaja", navedeno je u obrazloženju organizatora Belgrade Opena.