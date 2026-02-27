Crna Gora je slavila u Atini 67:65 i upisala drugu pobjedu u kvalifikacijama za Mundobasket.

Košarkaši Crne Gore upisali su jednu od najvećih pobjeda u istoriji, poštu su srušili bronzanu ekipu sa Evropskog prvenstva - Grčku. Selekor "crvenih" Andrej Žakelj kazao je da je ponosan na ekipu i ocijenio da je skok i igra u odbrani presudila u večerašnjem meču.

"Dobar pristup smo imali i svaka čast igračima, koji su vjerovali da mogu da igraju protiv ovakvog tima. Grci su među najboljim ekipama u Evropi, puno će nam značiti trjumf, pogotovo momcima koji su prvi put s nama", kazao je Žakelj za TVCG.

On je posebno zadovoljan time što ekipa nije odustajala i kada je činila neke greške.

"Presudio je skok i igra u odbrani. Imali smo karakter, da se vratimo nakon nekih grešaka. Košarka ja takva igra. Bili smo u nastavku još više fokusirani.", kazao je selektor.

Ovo bi mogla da bude jedna od presudnih pobjeda u borbi za Mundiobakset. Ipak, Žakelj ne želi euforiju.

"Ne idem tako daleko, nego meč po meč. Opet s Grcima igramo za tri dana, moramo da odmorimo, analiziramo sve i da pred našom poblikom budemo maskimalno koncentrisani", kazao je Žakelj.

On očekuje da Grčka bolje odigra za tri dana.

"Sigurno će reagovati, igrači iz Evrolige će uhvatiti ritam, to je bonus za njeh. Mi ipak brinemo o sebi i svojoj igri", kazao je naš selektor.