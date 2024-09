Ređaju se kritike na račun Novaka Đokovića, a sada je tu i engleski novinar Metju Lambert.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković neće uspjeti da stigne do 25. grend slem titule na US openu 2024. Eliminisan je u trećem kolu od Alekseja Popirina iz Australije, a taj neuspjeh znači i da prvi put od 2017. godine završava tenisku sezonu bez osvojenog grend slem trofeja.

Mnogima je takav razvoj situacije dovoljan da otpišu Novaka Đokovića! Javila se Martina Navratilova koja često kritikuje najboljeg svih vremena i ponovo je bila oštra, dok je engleski novinar Metju Lambert pokušao da pronađe duhovit način da nam kaže kako je Novakova dominacija gotova.

"Samo 24 sata nakon što je princ Karlos oboren sa svog mjesta, kralj Novak je svrgnut sa prijestola. Od kada su nas Britance izbacili 1776. godine, Amerika se nije tako grubo odrekla kraljevske porodice. Pošto je branilac titule ispao u trećem kolu, šokiran Aleksejem Popirinom, ovaj US Open odjednom se čini kao ujednačen turnir.

Često je tako ovdje u Njujorku, sa igračima koji stižu do posljednjeg grend slem sezone u različitim stanjima iscrpljenosti i zapuštenosti. Đoković je bio sijenka svoje nekadašnje veličine, a u Popirinu se suočio sa protivnikom koji ga je vodio blizu ivice i na Australijan openu i na Vimbldonu ove godine", napisao je britanski novinar Metju Lambert.

Isti tekst analizira neuspjeh Novaka Đokovića na sličan način kao Karlosa Alkaraza dan ranije. U prvi plan se ističe mnogo napora koji je uložen u dobar rezultat na Olimpijskim igrama, gdje su srpski i španski teniser odigrali vjerovatno najbolji meč čitave sezone. Đoković je bio uspješniji u dva taj-brejka (7:6, 7:6) i tako je stigao do jedinog velikog trofeja koji mu je nedostajao u karijeri.

Sa druge strane, na US openu nije bio ni blizu tog nivoa. Posebno se to odnosi na njegov servis koji je bio izuzetno nepouzdan. Đoković je imao mali procenat ubačenog prvog servisa, mali procenat osvojenih poena na prvi servis i veliki broj duplih grešaka koje su donosile ogromnu prednost njegovim rivalima. Sve to uticalo je na ranu eliminaciju, ali ne i na zabrinutost među navijačima.

Đoković je ove sezone postavio kao glavni cilj Olimpijske igre u Parizu, pa čak i da sezonu završi bez drugih trofeja ona će moći da se smatra uspješnom. Novak je svakako osvojio sve što je želio u teniskom svijetu, a po brojnim kriterijumima ubjedljivo je najbolji teniser ikada. Njegovi rekordi trenutno djeluju nedostižno za generaciju kojoj pripadaju Karlos Alkaraz i Janik Siner, a davno je nadmašio penzionisanog Rodžera Federera i Rafaela Nadala koji i dalje igra, ali nije kandidat za velike trofeje.