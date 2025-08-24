Pogledajte kako je Novak Đoković dočekan u Njujorku gde je izašao na ulicu i na njega se sjurilo hiljade navijača. Neki bi rekli "aura", a neki "ne želim takav život".

Kako izgleda život poznatih? Neki bi voljeli da uživaju u njihovom novcu, slavi i svemu dobrom što donosi popularnost, ali teško da bi se mijenjali za njima za manjak privatnosti. Tako mnogi od glumaca, pjevača ili sportista ne mogu ni da prošetaju ulicom, a to se najbolje vidjelo na primeru Novaka Đokovića koji je trenutno u Njujorku gde igra US Open.

"Najživlji grad" na svijetu naravno dobro zna ko je Đoković, tako da je na društvenim mrežama postao viralan snimak na kome se vidi kako srpski teniser pokušava da se "probije" do "Lakosta" koji je promijenio logo čuvenog krokodila zbog njega.

Novak Djokovic can’t even walk in New York without people noticing him and chanting his name.



Kada su ga navijači vidjeli na ulici, naravno da su krenuli za njim, svi su tražili fotografiju i autogram, što bi inače Đoković njima i učinio, međutim imao je previše obaveza i kasnio je na promociju. Zbog toga su ljudi iz obezbeđenja i njegovog tima morali da naprave "živi štit" kako bi ga progurali do prodavnice.

Look who is being displayed all over New York.



Nije bilo prijatno Đokoviću zbog toga, kao da se izvinjavao navijačima što ne može da zastane, a oni su skandirali njegovo ime i pokazali koliko ga vole.

Bilo je i onih koji su primijetili da "to nije život" i da nikada ne bi mogli poput njega da se izbore sa tim pritiskom da je uvjek u centru pažnje gdje god da se pojavi, odnosno da privatnost i nije tako loša stvar, samo se olako uzima u obzir. Ali, samo tako, uz mnogo odricanja, možete da budete najbolji svih vremena...

Zbog toga Đoković sve manje igra tenis

Jedan od razloga zašto Novaka Đokovića poslednjih godina viđamo manje na terenu, uz godine i umor naravno, svakako je i njegova odluka da više bude uz porodicu. To mu je "oduzeto" zbog surovog profesionalizma, tako da mu je uvjek teško kada dođe u Njujork jer za vrijeme US Opena njegova kćerka Tara slavi rođendan.

"Biram turnire u odnosu na to kako se osjećam i u odnosu na prioritete u životu. Porodica je tu na prvom mjestu i moramda budem tu za najvažnije momente. Kad već pričam o tome, možda propustim rođendan svoje ćerke koji je 2. septembra. Ako budem igrao dobro i budem još ovde, naravno... To su stvari koje ne želim više da propuštam", naglasio je Đoković koji je ovog puta sam u Njujorku, bez porodice.