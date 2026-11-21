Budućnost Voli dobila je novo pojačanje na poziciji plejmejkera – Nejt Mejson (31) stiže u Podgoricu iz ruskog Zenita, a crnogorsku publiku ponovo će upoznati kroz nastupe u ABA ligi, gdje je ranije nosio dres Dubaija.

Izvor: KK Budućnost Voli

Američki organizator igre dobro je poznato ime ljubiteljima regionalne košarke. U debitantskoj sezoni Dubaija u ABA ligi bio je jedan od važnih igrača ekipe Jurice Golemca, a u sezoni 2024/25. prosječno je bilježio 11,1 poen, 4,3 asistencije i 2,1 skok na 35 utakmica.

Mejson je posebno blistao protiv najvećih regionalnih rivala. U pobjedi Dubaija nad Crvenom zvezdom (107:92) upisao je 23 poena i devet asistencija, bez promašaja iz igre, uz pet pogođenih trojki iz isto toliko pokušaja. Protiv Partizana je, u trijumfu 100:95, postigao 26 poena i podijelio šest asistencija.

Košarkaški put gradio je na Univerzitetu Minesota, gdje je od 2014. do 2018. godine ostavio značajan trag. Karijeru u NCAA završio je kao drugi najbolji asistent i peti strijelac u istoriji univerziteta, sa 512 asistencija i 1.731 poenom, dok je 2017. godine izabran u najbolju petorku konferencije Big Ten.

Tokom profesionalne karijere nastupao je za Texas Legendse, Hapoel Eilat, Avtodor, Guangdžou, Atletikos de San Herman, Le Man i Merkezefendi. U sezoni 2023/24. u turskom prvenstvu prosječno je postizao 19,6 poena i 6,7 asistencija, potvrdivši kvalitet jednog od vodećih igrača svoje ekipe.

Nakon dvije sezone u Dubaiju i kratke epizode u Zenitu, Mejson stiže u Budućnost Voli sa zadatkom da donese dodatnu kreativnost, iskustvo i sigurnost u organizaciji igre.

Za „plavo-bijele“ ovo je važno pojačanje u nastavku sezone, a navijači u „Morači“ imaće priliku da ponovo gledaju plejmejkera koji je već pokazao da može da bude ozbiljna prijetnja i najjačim ekipama ABA lige.