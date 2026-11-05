Nevjerovatna partija ekipe Seska Fabregasa, Komo je pobijedio sa 9:1 u Ligi šampiona

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Kakvo veče u Ligi šampiona, na jednoj utakmici je viđeno čak 10 golova, a na devet mečeva ukupno 44 pogotka. Komo će zauvijek pamtiti meč u Francuskoj i demoliranje Lensa u gostima - 9:1. Da, dobro ste pročitali, nije u pitanju video igrica. Ekipa Seska Fabregasa se poigravala i pisala istoriju pošto je prva italijanska ekipa u istoriji koja je dala sedam i više golova na evropskom gostovanju.

Sama utakmica je djelovala kao neki lakši trening za gostujući tim, posebno za Anastasiosa Duvikasa koji je dao dva gola za 32 minuta, ukupno tri na meču. Po jedan pogodak su dali Niko Paz, Lukas da Kunja, Oliver Kempf, Matija Liberali, Martin Baturina i Mateo Papaćioli.

Prepričavaće se ovaj meč dugo, posebno onima kojima je Komo prirastao srcu poslije nekih fenomenalnih partija i svega prikazanog u ovoj sezoni.

Porto je deklasirao Napoli (4:1), Vanja Milinković-Savić srećom nije bio na golu u tom meču, već Meret. Istim rezultatom je Viking dobio Sabah (4:1).

Arsenal i Siti sigurni

Arsenal je rutinski odradio posao i u Pragu pobijedio Slaviju (2:1). Mikel Arteta je "miješao karte", dao šansu nekim drugim igračima, a Viktor Đokereš mu je to vratio golom i asistencijom.

Mančester siti se namučio u Njemačkoj, ali je došao do trijumfa protiv Lajpciga (3:2). Gol vrijedan tri boda postigao je Erling Holand u 78. minutu.

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