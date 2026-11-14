Budućnost Voli večeras od 18 časova gostuje Igokei u Laktašima. Nakon pobjede nad Burgom, Podgoričani žele novi trijumf i očuvanje liderske pozicije u grupi A ABA lige.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Poslije velike pobjede nad francuskim Burgom (68:66), košarkaše Budućnosti Voli očekuje novi izazov u ABA ligi. Podgoričani će večeras od 18 časova gostovati Igokei u Laktašima, sa ciljem da nastave seriju dobrih rezultata.

Izabranici Andreja Žakelja trenutno zauzimaju prvo mjesto u grupi A, sa pet pobjeda i jednim porazom, koliko ima i Crvena zvezda. Ipak, pred njima je zahtjevan zadatak, s obzirom na to da Igokea na domaćem parketu tradicionalno pruža snažan otpor.

Trener Budućnosti očekuje težak meč i posebno upozorava na timsku igru i čvrstu odbranu protivnika.

„Igokea igra dobru košarku i nalazi se u dobrom ritmu. Pobijedili su i u posljednjoj utakmici Lige šampiona, tako da u ovaj meč sigurno ulaze sa pozitivnom energijom. Utakmica se igra na njihovom terenu, u Laktašima, gdje je uvijek nezgodno gostovati. Mislim da igraju veoma timski i čvrsto u odbrani, uz korišćenje različitih odbrambenih varijanti, tako da moramo biti spremni na to. Mi nakon pobjede protiv Burga ulazimo u ovu utakmicu sa određenim povredama i problemima, ali smo motivisani i uradićemo sve da na kraju slavimo“, kazao je Žakelj.

Slična očekivanja ima i Aksel Butej, koji je svjestan da njegovu ekipu čeka zahtjevno gostovanje, ali vjeruje da Budućnost može do novog trijumfa.

„Mislim da igraju dobru košarku i da nas očekuje teška utakmica na gostujućem terenu. Moramo da nastavimo da gradimo na onome što smo dobro radili u prethodnim utakmicama. Ostvarili smo nekoliko pobjeda i važno je da ostanemo fokusirani na sebe i nastavimo u istom ritmu. Sigurno će igrati veoma čvrsto i pokušati da odbrane domaći teren, dok mi tamo idemo sa željom da pobijedimo. Očekuje nas velika borba, a na nama je da se dobro pripremimo, budemo fokusirani na svoju igru i da spremno dočekamo ovaj meč“, poručio je Butej.

U prilog Budućnosti ide i tradicija međusobnih duela. Od ukupno 30 odigranih utakmica, podgorički tim slavio je čak 24 puta. Budućnost je bila ubjedljiva i u oba prošlosezonska susreta Top 8 faze, kada je slavila u „Morači“ rezultatom 99:67, a u Laktašima sa 100:75.