Marijal Šajok više nije član Budućnost Volija.

Izvor: KK Budućnost Voli

KK Budućnost Voli i Marijal Šajok sporazumno su raskinuli saradnju, pa reprezentativac Južnog Sudana više nije član “plavih”, saopšteno je iz crnogorskog kluba.

“Zahvaljujemo Marijalu na profesionalnom odnosu i angažovanju tokom boravka u Podgorici i želimo mu mnogo sreće i uspjeha u privatnom životu i nastavku karijere”, saopšteno je iz Budućnosti.

Šajok je ljetos stigao u Podgoricu, a u ABA ligi je igrao na samo četiri meča, uz 5,8 poena u prosjeku, dok je u Evrokupu na terenu bio takođe na četiri meča na kojima je prosječno postizao 5,5 poena.