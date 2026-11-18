Čelnici ABA lige donijeli su odluku o pomjeranju kalendara i saopštili kako bi sve trebalo da izgleda do kraja sezone. Domaćin fajnal-fora se još uvijek ne zna.
Izvor: MN Press
ABA liga je donijela odluku o promjenama u kalendaru takmičenja. Na zahtjev sportskog direktora Ibrahima Erhana održana je sjednica na kojoj su prihvaćene određene promjene.
Zbog problema sa najboljim sudijama u regionu i toga da nije došlo do dogovora pomjeren je početak takmičenja i prvo kolo nije odigrano. Tako će odložena prva runda da se odigra između 5. i 8.. februara. To će prouzrokovati da Top 8 i plej-aut faza počnu između 12. i 15. februara.
Zbog svega toga dolazi do novog pomjeranja kalendara takmičenja pa će tako Top 8 faza da se završi najkasnije 26. aprila, plej-aut faza 3. maja, dok će plej-in mečevi da počnu 29. aprila. Četvrtfinale, koje se igra u seriji do dvije pobjede, održaće se od 14. do 25. maja, dok će fajnal-for da bude od 3. do 6. juna.
Za razliku od prethodnih sezona koje su se igrale u serijama, ove sezone će osvajač ABA lige da postane ekipa koja osvoji fajnal-for.
"Domaćin fajnal-fora još uvijek nije odlučen. Zainteresovani klubovi imaju rok do 1. decembra da podnesu svoje ponude", stoji u saopštenju i dodaje se da će baraž za ABA ligu da bude naknadno potvrđen i igraće pretposljednji tim iz plej-auta ABA lige i drugoplasirani tim iz druge ABA lige.