Album "Pozitivna geografija" Momčila Bajagića Bajage iz 1984. godine donosi hitove kao što su "Berlin" i "Tamara".

Izvor: MONDO

Legendarni album „Pozitivna geografija“, koji je Momčilo Bajagić Bajaga objavio 1984. godine, iznedrio je neke od najvećih hitova domaće rok scene.

Ova ploča nastala je u periodu dok je Bajaga još uvek svirao u "Ribljoj čorbi". Pošto je u to vreme napisao dosta pesama koje se nisu uklapale u zvuk "Čorbe", rešio je da ih snimi samostalno uz pomoć prijatelja i kolega muzičara, ne sluteći da će iz tog projekta ubrzo nastati "Bajaga i Instruktori".

Vidi opis Pesma "Berlin" nastala je po istinitom događaju: Bajaga se prisetio svog oca koji je sa 16 godina otišao u rat 19. 2. 1960. Momčilo Bajagić Bajaga Momčilo Bajagić Bajaga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MONDO Br. slika: 5 5 / 5

Među pesmama koje su se izdvojile sa ovog izdanja našla se i čuvena numera "Berlin", za koju je Bajaga jednom prilikom otkrio da je inspirisana porodičnom pričom iz Drugog svetskog rata.

Bajaga & Instruktori - Berlin | Beograd, Ušće 2024 (LIVE) Izvor: YouTube

"Moj tata je bio u partizanima sa 16 godina, od 1943. do 1944. godine.Bio je klinac, i oni su zaista bili u fazonu da idu u Berlin. Ali, pošto su putovali uglavnom pešice, dok su stigli do nekog mesta u Austriji, Berlin je pao. Vreme kada je pesma napisana bilo je vreme pre pada Berlinskog zida, a tada je imala sasvim drugo značenje", ispričao je Bajaga u jednom intervjuu.

Greška u pesmi "Tamara"

Pored ove kultne numere, na legendarnom albumu "Pozitivna geografija" našli su se i brojni drugi veliki hitovi koji se i danas rado slušaju, među kojima su "Tekila gerila", "Mali slonovi", "Poljubi me", "Limene trube", kao i čuvena pesma "Tamara".

Upravo za ovu poslednju Bajaga je svojevremeno priznao da je napravio jednu grešku prilikom pisanja teksta, koja je uprkos svemu ostala u pesmi i postala njen zaštitni znak.

"Kad sam pravio 'Tamaru' nisam bio u Rusiji. Napravio sam gomilu faktografskih grešaka. Neva i Ermitaž su u Lenjingradu, a Teatar Boljšoj u Moskvi. Ne bi Tamara sad živela i u Lenjingradu i Moskvi. Rusi se nisu bunili, njima je bilo simpa", ispričao je Bajaga za blog Aleksandra Arežine.