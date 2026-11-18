Košarkaši Budućnost Volija upisali su peti trijumf nakon osam odigranih kola Evrokupa, pa i dalje zauzimaju poziciju iznad crte koja vodi u plej-of.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ipak, put do pobjede nad posljednjeplasiranom Šljonskom u „Morači“ nije bio nimalo lak. Podgoričani su slavili rezultatom 94:88, ali su tokom susreta imali oscilacije u igri.

"Šljonsk je dobra ekipa, a svaki protivnik u Evrokupu težak. Zadovoljan sam pobjedom, ona je bila cilj. Možda nismo bili u najboljoj formi tokom cijele utakmice, bilo je grešaka, ali kao što sam rekao važno je da smo pobijedili", poručio je Andrej Žakelj, trener podgoričkog tima.

Slovenački stručnjak posebno je istakao izdanje svoje ekipe u defanzivi tokom drugog poluvremena, dok je učinak u napadu potvrdio da je njegov tim imao dovoljno raspoloženih igrača.

"Zadovoljan sam odbranom u drugom poluvremenu, a za napad šta reći - postigli smo 94 poena", dodao je Žakelj.

Budućnost u narednom evropskom izazovu očekuje gostovanje Napoliju, ekipi koja je već jednom ove sezone slavila u „Morači“. Ipak, Žakelj poručuje da je još rano za razmišljanje o tom duelu.

"Daleko je još ta utakmica, mislim na ovu grupu igrača, moramo da se fokusiramo", jasan je slovenački stručnjak.

Među najzaslužnijima za važan trijumf bili su Flečer Megi i Stefan Đorđević, dok je značajan doprinos pružio i Aksel Butej, koji je nakon meča naglasio važnost osvojenih bodova.

"Veoma bitna pobjeda, bilo je važno da trijumfujemo. Igrali smo pod pritiskom, borili se, bili čvrsti i igrali zajedno", naglasio je Butej.

Francuski košarkaš takođe je izdvojio bolju igru ekipe u drugom dijelu susreta, koja je na kraju bila ključna za osvajanje novih bodova.

"Možemo da budemo zadovoljni košarkom koju smo prikazali u drugom poluremenu - bio je to dobar način da se dođe do pobjede", zaključio je Butej.