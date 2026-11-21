Iz Uprave policije ranije je saopšteno da je u Bajicama jutros ubijen Miloš Đuričković (56), za kojeg navode da je bio član jedne organizovane kriminalne grupe.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Tokom uviđaja u cetinjskom naselju Bajice izuzeti su brojni tragovi koji će biti upućeni na dalja vještačenja, a čiji bi nalazi trebalo da pomognu u utvrđivanju svih okolnosti ubistva Miloša Đuričkovića. To je saopštila tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Slađana Španjević Volkov, prenosi RTCG.

Kako je navela, nakon informacije o pronalasku tijela, izašla je na lice mjesta zajedno sa policijskim službenicima, predstavnicima Forenzičkog centra, balističkim vještacima i stručnjakom za zaštitu od požara i eksplozija, gdje je obavljen uviđaj.

„Na uviđaju je izuzeto mnoštvo tragova koji će biti predmet daljih vještačenja, tako da ćemo tek nakon tih vještačenja imati informacije o samom toku i na koji način se dogodio ovaj, da kažem, nemili događaj“, kazala je Španjević Volkov.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da je u Bajicama jutros ubijen Miloš Đuričković (56), za kojeg navode da je bio član jedne organizovane kriminalne grupe.

Nakon ubistva policija je blokirala uže i šire područje, kao i okolne putne pravce, dok je potraga za osumnjičenim počiniocem u toku.