Rukometašice Budućnosti u nedjelju očekuje jedan od ključnih duela u ovosezonskom izdanju Lige šampiona.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon trijumfa na gostovanju u Njemačkoj, izabranice Maje Savić ponovo će odmjeriti snage sa Borusijom Dortmund, ovoga puta pred domaćom publikom u SC „Morača“. Utakmica osmog kola grupne faze zakazana je za 16 časova.

Podgoričanke bi novim slavljem napravile značajan korak ka boljem plasmanu u grupi i dodatno se uključile u trku za četvrtu poziciju, koju trenutno zauzima ĆSM Bukurešt sa svega dva boda više.

Ipak, stručni štab Budućnosti suočava se i sa kadrovskim problemima uoči ovog važnog susreta. Klub je saopštio da Jelena Radivojević neće biti na raspolaganju Maji Savić za nedjeljni duel, nakon što je Evropska rukometna federacija (EHF) izrekla suspenziju lijevom beku na jednu utakmicu.

Radivojević je kažnjena zbog crvenog kartona koji je dobila tokom prvog međusobnog susreta sa njemačkim predstavnikom, pa će Budućnost u revanšu morati da nastupi bez nje.

"Izostanak Radivojević predstavljaće hendikep za naš tim, ali će ostale igračice nastojati da zajedničkim snagama odgovore izazovu i pruže maksimum u važnom duelu protiv njemačkog predstavnika", saopštili su iz kluba.

Osim Radivojević zbog povreda neće biti još pet igračica. Suna Hansen je operisala meniskus i njen oporavak je u toku. Takođe, po povredama su kapitenka Itana Grbić i mlada nada Ivana Savić, dok je povredu Ahilove tetive doživjela Marija Marsenić i čeka je duža pauza.

Odranije na raspolaganju Maji Savić i njenom stručnom štabu nije ni Nađa Kadović.





