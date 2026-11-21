Partizan je posle dramatične završnice i produžetka uspeo da slomi otpor Bešiktaša u Pioniru.

Izvor: MN Press

Partizan se vratio u borbu za plej-of Evrolige. Kao nekada, igrao je meč u Pioniru i pobedio Bešiktaš posle produžetka - 91:87. Drugačija atmosfera, drugačiji ambijent i na kraju trijumf srpske ekipe koji je možda mogao da se upiše i bez dodatnih pet minuta.

Crno-beli su sada na skoru 7-6 i nalaze se na 11. mestu, s tim da isti skor imaju i Pariz, Hapoel Tel Aviv i Real Madrid, što dovoljno pokazuje o neizvesnosti na tabeli i činjenici da nijedan pobeda ne može unapred da se upiše.

Vidi opis Kako je Partizan slomio Bešiktaš: Karlik je rešio meč, ali je drugi igrač bio iks faktor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

U novembru ima još jedan meč, gostuje Dubaiju (25. novembar u 17 časova), pa onda gostuje Virtusu, dočekuje Barselonu, pa slede gostovanja Efesu i Olimpijakosu. Kako su uspeli da slome otpor ekipe Dušana Alimpijevića? Ima tu više razloga.

Kajl Olmen - junak Partizana

Vidi opis Kako je Partizan slomio Bešiktaš: Karlik je rešio meč, ali je drugi igrač bio iks faktor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Tim Đoana Penjaroje je ušao u meč nešto ležernije, dozvolio je rivalu da pobede (12:5) i tada je španski stručnjak napravio potez koji je bio ključan. Uveo je u igru Kajla Olmena. Igrača koji je u poslednje vreme imao manju minutažu i nije dobijao toliko šanse. Upravo je sa takvim stavom i kročio na parket, željan dokazivanja i to se videlo. Dao je četiri poena, uz jednu asistenciju u prvom kvartalu i pokazao da je razigran.

Počeo je drugo poluvreme i znao je da uzvrati Penjaroji na tome što mu je verovao. U momentima dok je Karlik Džouns tražio svoj ritam, Olmen je pogađao, razigravao i činio ekipu boljom. Dao je neke veoma važne poene i u poslednjem kvartalu, pa onda pet poena u produžetku i videlo se da je spreman da se bori za mesto u timu. Na kraju je za 28 minuta upisao 18 poena (3/5 za dva, 2/4 za tri, 6/7 sa penala, 4 asistencije, 2 ukradene)

Karlik Džouns se mučio, pa uzeo loptu kad se lomilo

Karlik Džouns protiv Bešiktaša Izvor: Youtube/Euroleague Basketball

Karlik Džouns je tražio svoj ritam tokom meča, nije ga služio šut toliko dobro, videlo se i da ga je stigao umor u završnici. Mogao je da bude heroj i da reši meč i bez dodatnih pet minuta.Na dva minuta pre kraja je Karlik dao oba bacanja (75:68), pa je onda neverovatni Loni Voker dao sedam poena u nizu i posle koša Džefriza je usledilo izjednačenje (75:75). Karlik je tada uzeo loptu, da proba da reši meč, Džefris ga je izblokirao na šutu za tri i tada se videlo koliko je premoren.

Ali, uspeo je u produžetku da nađe neku novu energiju. Olmen je dao prvih pet poena, a onda je Džouns dao sedam ključnih poena, između tih sedam poena se samo "umešao" Kevarijus Hejs koji je poentirao. Time je sjajni plejmejker pokazao zašto je lider ove ekipe.

Marinković, Pajola i dvojica centara

AJDE VANJA BREEEE. https://t.co/IAOM263kV7 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)November 20, 2026

Vanja Marinković je odigrao 23 minuta, po statistici ne deluje da je bilo spektakularno (5, 5sk), ali se zato kaže da postoje stvari koje statistika ne otkriva. Igrao je sjajno u odbrani, čuvao najbolje igrače rivala i njegova trojka za "+10" (71:61) je podigla navijače na noge. Još uvek traži šut (1/5 za tri), ali deluje da ide u dobrom smeru. A, ne sme da se zaboravi Alesandro Pajola koji je iks faktor iz senke - 12 poena (4/7 za tri), uz 8 asistencija i dve ukradene lopte. Raspucao se u šutu za tri, pogađa i one trojke sa sedam-osam metara i izrasta u jednog od lidera ekipe.

Važnu ulogu u trijumfu imali su i centri. Tonje Džekiri i njegov povratak koji je veoma bitan za ekipu. Na obe strane terena, kako šutevima sa poludistance (11, 4sk), tako i u zaštiti reketa. Kevarijus Hejs je takođe bio odličan sa 14 poena i 5 skokova, ali je promašio sva tri penala. Da Partizan nije šutirao 12/20 sa linije za slobodna bacanja, verovatno bi meč bio rešen i ranije i to je segment na kom moraju da rade. Uz šut za tri (9/28) koji je problematičan od starta sezone.

Loni Voker se žalio na suđenje, Alimpijević ni reč

I know I’m not bugging AGTG on to the next one I will be better — Lonnie Walker IV (@lonniewalker_4)November 20, 2026

Na nešto manje od dva minuta pre kraja produžetka (84:82) je Loni Voker ušao u reket i krenuo na polaganje. Olmen ga je stigao sa leđa i na snimku se vidi da ga je udario i po ruci. Sudije to nisu videle, meč se nastavio, a on se žalio odmah sudijama i pokazao da je udaren. Oglasio se posle toga i na društvenim mrežama i podelio snimak tog momenta "Znam da nisam umisliio. Slava pripada Bogu. Idemo dalje", napisao je Voker.

Za razliku od njega koji se žalio na arbitre i na suđenje, trener turskog tima Dušan Alimpijević nije rekao ni reč o tome. Istakao je da je meč rešio momenat kada su se Olmen i Hejs pojavili u meču i da je Pionir "pojeo" njegove igrače, da nisu bili spremni na tu atmosferu.