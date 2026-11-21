Rasel Brend donirao je 3.000 funti humanitarnoj organizaciji za pomoć žrtvama silovanja, godinu dana nakon što je osuđen za to krivično delo.

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Rasel Brend donirao je novac humanitarnoj organizaciji za pomoć žrtvama silovanja u svom rodnom gradu samo godinu dana nakon što je i sam počinio to krivično delo.

Donacija od 3.000 funti uplaćena je u njegovo ime Centru za pomoć žrtvama silovanja i incesta Južnog Eseksa (SERICC) krajem 2010. godine, za proslavu 25. godišnjice organizacije. Brend je u međuvremenu osuđen na deset i po godina zatvora zbog silovanja dvadesetjednogodišnje devojke iz 2009. godine, kao i zbog tri s*ksualna napada.

Osnivačica organizacije Šila Kouts izjavila je da nisu imali direktan kontakt sa njim, već da je novac stigao preko njegovog menadžmenta nakon što su pisali brojnim poznatim ličnostima tražeći pomoć.

"Podržao je četiri ili pet lokalnih organizacija u kraju iz kojeg potiče, ali ovde je reč o zloupotrebi moći i drugoj strani ličnosti Rasela Brenda. Kada steknu slavu i novac, pojedini muškarci zloupotrebe taj položaj, a upravo to je on uradio. Viđali smo to mnogo puta kod poznatih muškaraca, to više nije šok, već razočaranje jer se stalno ponavlja", rekla je Šila Kouts.

Brend je odrastao u tom kraju, u mestu Grejs, gde je tokom godina podržavao lokalne ustanove i humanitarne akcije.

Kouts je dodala da posle ovakve presude strahuje od osuđivanja žrtava, jer se u javnosti često čuju komentari poput "to se desilo davno" ili "zašto nije prijavila ranije", naglasivši da je odlaganje prijave potpuno normalna psihološka reakcija i da pravosuđe mora više da radi na razbijanju predrasuda o s*ksualnom nasilju.