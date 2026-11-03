Pari Sen Žermen je na utakmici protiv Viljareala postigao četiri gola od 9. do 17. minuta, pokazujući dominaciju u Ligi šampiona.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Pari Sen Žermen je za samo 17 minuta utakmice vodio 4:0 protiv Viljareala u Španiji. U razmaku od 9. do 17. minuta golove su davali Žoao Neves, Dezire Due, Seni Majulu i Fabijan Ruiz. U prosjeku, na svaka dva minuta padali su golovi dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope na "El Madrigalu".

Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike poveo je u Španiju 21 igrača, zbog problema sa povredama. Podsjetimo, odsutni su Usman Dembele, Hviča Kvarackelija (do kraja sezone), Markinjos i Nuno Mendeš. I pored takvih problema, Parižani izgledaju zastrašujuće moćno i pokazuju zašto su lideri tabele Lige šampiona sa perfektnim skorom 4/4.

Do gostovanja Viljarealu, PSŽ je pobijedio u mečevima protiv Barselone (4:2), Mančester sitija (4:2) i Slovana iz Bratislave (6:1).