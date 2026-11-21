Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra kazao je da potragu dodatno otežavaju visok vodostaj i snažna riječna struja.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Ronilačke ekipe Regionalnog ronilačkog centra nalaze se na terenu i intenzivno pretražuju korito rijeke Ribnice, nakon što je juče na Koniku u rijeku upao šestogodišnji dječak, prenosi CdM.

Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra kazao je da potragu dodatno otežavaju visok vodostaj i snažna riječna struja.

„Znatno povećan vodostaj i snažna riječna struja stvaraju ozbiljne poteškoće i čine pretragu izuzetno zahtjevnom i visokorizičnom“, istakao je Mijajlović.

On je naglasio da su zbog teških uslova na terenu neophodne pojačane mjere opreza, kao i kontinuirana procjena bezbjednosti ronilaca koji učestvuju u akciji.

„Uprkos otežanim okolnostima, naši timovi daju sve od sebe da detaljno pretraže svaki dio rijeke“, poručio je Mijajlović.