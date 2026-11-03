Manuel Nojer je prestigao Lionela Mesija i Tomasa Milera po broju utakmica u Ligi šampiona.

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Minhenski Bajern ovog utorka gostuje madridskom Atletiku u okviru četvrtog kola Lige šampiona.

Na golu Bavaraca, na stadionu Vanda Metropolitano, našao se veteran Manuel Nojer, koji je ove noći ispisao istoriju Lige šampiona!

Legnedarni golman tima sa Alijanc Arene, koji je u martu proslavio 40. rođendan, večeras je upisao 164. nastup u Ligi šampiona, prestigavši tako Lionela Mesija i Tomasa Milera. Ispred proslavljenog Nijemca sada su samo Iker Kasiljas, koji je uknjižio 177 mečeva u evropskoj eliti, i Kristijano Ronaldo, koji je trenutno neprikosnoven sa šest više.

A giant of European football Manuel Neuer moves third on the list of all-time #UCL appearance makers https://t.co/wt0QUQPMKC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague)November 3, 2026

Nojer je, inače, u Ligi šampiona debitovao davne 2007. godine, 18. septembra. Tada je još uvijek branio boje Šalkea, koji je u Gelzenkirhenu odmjerio snage sa Valensijom. Meč je završen pobjedom gostiju (0:1), a od pomenuta 164 nastupa, Nojer je čak 142 odradio kao čuvar mreže Bajerna.

Primio je 157 golova, dok je mrežu sačuvao 65 puta.

(mondo.ba, D. Šutvić)