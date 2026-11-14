Dramatična utakmica koju je Igokea riješila u svoju korist rezultatom 104:100.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovo je drugi neuspjeh “plavih” u ABA ligi ove sezone, nakon što su izgubili od Crvene zvezde.

Andrej Žakelj nije bio zadovoljan igrom svog tima što se moglo čuti na svakom tajm-autu, ali su "plavi" u drugom poluvremenu popravili igru.

Budućnost je ostala bez pobjede u regularnom dijelu tri sekunde do kraja kada je Igokea pogodila trojku za 82:82.

U prvom produžetku je Igokea imala pobjedu u džepu, nije je osigurala, ali u drugom jeste – mada se Budućnost dobro “pobrinula” da joj olakša posao serijom grešaka u odbrani i napadu.

IGOKEA - BUDUĆNOST 104:100 (19:17, 26:25, 17:20, 20:20, 11:11, 11:7).

Igokea: Stefanović 21, Armotrejding 5, Paunović, Lazić 5, Delalić 8, Antunović 6, Pen 12, Kovačević 25, Topolović 8, Milosavljević 2, Vujičić, Manojlović 11.

Budućnost: Smit 22, Šajok, Megi 7, Hadžibegović, Molinar 24, Ferel, Jovanović 7, Morgan 12, Butsijel 6, Đorđević 2, Kovljar 17, Butej 3.