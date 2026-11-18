Podgoričani su u „Morači“ savladali poljski Šljonsk rezultatom 94:88, u utakmici punoj rezultatskih oscilacija, preokreta i neizvjesnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost Voli upisala je peti trijumf u Evrokupu, ali do njega nije stigla nimalo lako.

Nakon neočekivanog poraza od Igokee poslije čak 50 minuta igre, ekipa Andreja Žakelja ponovo nije djelovala na nivou koji se očekuje. Iako je za protivnika imala trenutno najslabiji tim C grupe Evrokupa, crnogorski šampion morao je ozbiljno da se pomuči kako bi stigao do pobjede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Početak susreta pripao je gostima, ali je Budućnost uspjela da odgovori i preokrene rezultat, prije svega zahvaljujući preciznim šutevima za tri poena Flečera Megija, koji je svojim pogocima održavao domaći tim u igri. Ipak, novi pad u igri Podgoričana omogućio je poljskoj ekipi da se vrati u meč i ponovo unese neizvjesnost.

Pobjeda! #kkb https://t.co/Qzmg1GYjMo — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI)November 18, 2026

Kada je bilo najpotrebnije, Budućnost je došla do prednosti zahvaljujući boljoj kontroli skoka, ali i raspoloženom Stefanu Đorđeviću. On je u posljednjoj četvrtini preuzeo odgovornost i sa devet poena u tom periodu, od ukupno 11 na utakmici, dao ključni doprinos konačnom raspletu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričani su tako nakon osam odigranih kola stigli do učinka od pet pobjeda i tri poraza, zadržavši mjesto iznad granice koja vodi u plej-of drugog po kvalitetu evropskog klupskog takmičenja.

Beautiful pass, even better finish! ✨@WKS_SlaskBasket | #RoadToGreatness https://t.co/k5FuMVdnuV — BKT EuroCup (@EuroCup)November 18, 2026

Sve u svemu, još jedno veče u kojem je Budućnost do pobjede morala težim putem, pred ponovo skromno popunjenim tribinama „Morače“.

Sudije: Fufis, Đovaneti, Sančes Siksto.

Budućnost: Smit 13, Megi 17, Slavković, Hadžibegović, Molinar 6, Ferel 4, Jovanović 10, Morgan 8, Butsijel 4, Đorđević 12, Kovliar 5, Butej 15.

Šljonsk: Hiki 12, Persons 19, Robinson 20, Vžešč, Skrags 2, Kulikovski 6, Dunin-Vonsovič, Sternicki 5, Černjevič, Kolmen-Džons 10, Niziol 14.