Partizan je sve bliže potpisivanju Armonija Bruksa, navode italijanski mediji. Procurili su i detalji ugovora.

Izvor: Sara Angelica/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan je prošao u finale ABA lige pobjedom nad Crvenom zvezdom u polufinalnoj seriji 2:0, a dok se tim bori za preostala dva trofeja ove sezone sklapa se i ekipa za narednu sezonu. Velika meta crno-bijelih je Armoni Bruks, ali sada italijanski novinari navode da Olimpija iz Milana nije odustala od njega.

Američki bek je ove sezone u Evroligi davao 13,1 poena, imao 3,5 skokova uz 1,4 asistencije po meču, a crno-bijeli već neko vrijeme pokušavaju da ga osiguraju za narednu sezonu.

Djelovalo je da ga Olimpija neće zadržati, ali sada iz Italije dolaze informacije da klub iz Milana radi sve da bi potpisao dugogodišnji ugovor sa njim. Ponuđena mu je saradnja, poboljšani su uslovi koje je on prvobitno odbio, ali Partizan je i dalje u prednosti.

⏳Olimpia Milano has improved the offer to Armoni Brooks to convince him to renew with a new multi-year deal.



➡️KK Partizan’s offer is even higher, more than $4M total for 2 seasons.#EuroLeague#OlimpiaMilano#Partizanpic.twitter.com/lTg2q6bLFP — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni)May 22, 2026

Kako izvještava Andrea Kalconi, crno-bijeli su ponudili Bruksu ugovor na dvije sezone veći od 4.000.000 dolara, dok Olimpija takav novac nema i ne želi da ga stavi na sto.

Ko je Armoni Bruks?

Upravo je izabran za MVP-a Serije A za ovu sezonu, a ovaj bek iz Teksasa je nakon koledža Hjuston ostao nedraftovan. Ipak, kroz razvojnu ligu je stigao do nastupa za Hjuston, Toronto i Bruklin, a od 2024. je u Evroligi u timu Olimpije iz Milana. Ove sezone je bio i MVP italijanskog kupa.