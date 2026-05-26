U Uniji poslodavaca tvrde da je u javnom sektoru sedam puta više bolovanja nego u privatnom

Poslodavci i sindikati saglasni su da zloupotreba bolovanja predstavlja ozbiljnu biznis barijeru, dok poslodavci upozoravaju da ih dodatno opterećuje obaveza plaćanja prvih 60 dana bolovanja, prenosi CDM.

Iz Unija poslodavaca Crne Gore navode da je u većini zemalja Evropske unije period bolovanja koji finansira poslodavac ograničen na 30 dana, nakon čega troškove preuzima država, dok je u Crnoj Gori taj rok dvostruko duži.

„Ovo je naročito važno u situacijama kada zaposleni zloupotrebljava bolovanje, jer osim narušavanja rada poslodavac snosi i trošak takve zloupotrebe“, rekao je Filip Lazović iz Unije poslodavaca, prenosi CDM.

On je naveo da je, prema dostupnim podacima, sedam puta više bolovanja u javnom nego u privatnom sektoru, iako privatni sektor ima pet puta više zaposlenih.

Lazović smatra da država mora aktivnije da se uključi u rješavanje problema lažnih bolovanja, a kao jedno od mogućih rješenja naveo je nenajavljene kontrole zaposlenih po uzoru na praksu iz Hrvatske.

Iz Unije podsjećaju i da je formiran Nacionalni savjet za suzbijanje bolovanja, ali tvrde da to tijelo više od godinu nije održalo sastanak.

Prema podacima Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, refundacija bolovanja prošle godine koštala je državni budžet 10,6 miliona eura, prenosi CDM.