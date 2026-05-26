Evropska unija već radi na 21. paketu sankcija protiv Rusije, izjavila je Ursula fon der Lajen u Viljnusu, navodeći da ruski građani sve više osećaju posledice rata, dok je Brisel odobrio još 90 milijardi eura pomoći Ukrajini.

Zemlje Evropska unija počele su da rade na 21. paketu sankcija protiv Rusija, koji je usmjeren na dodatno slabljenje ruske ekonomije i životnog standarda stanovništva, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji za novinare u Viljnus.

„Zapravo, već sada pripremamo naredni paket sankcija. Ono što je takođe zanimljivo jeste da ruski narod sve više osjeća ekonomski uticaj rata u svakodnevnom životu“, rekla je Fon der Lajen.

Ona je istakla i da je Evropska unija upravo odobrila 90 milijardi eura pomoći režimu u Kijev, za koju tvrdi da treba da pomogne Ukrajini da „pregovara sa pozicije snage“.

Fon der Lajen nije iznijela detalje o tome koje bi nove mjere mogle biti uključene u naredni paket sankcija protiv Moskve.