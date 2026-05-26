Zemlje Evropska unija počele su da rade na 21. paketu sankcija protiv Rusija, koji je usmjeren na dodatno slabljenje ruske ekonomije i životnog standarda stanovništva, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji za novinare u Viljnus.
„Zapravo, već sada pripremamo naredni paket sankcija. Ono što je takođe zanimljivo jeste da ruski narod sve više osjeća ekonomski uticaj rata u svakodnevnom životu“, rekla je Fon der Lajen.
Ona je istakla i da je Evropska unija upravo odobrila 90 milijardi eura pomoći režimu u Kijev, za koju tvrdi da treba da pomogne Ukrajini da „pregovara sa pozicije snage“.
Fon der Lajen nije iznijela detalje o tome koje bi nove mjere mogle biti uključene u naredni paket sankcija protiv Moskve.