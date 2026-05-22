Francuski ASVEL navodno pred dogovorom sa Armonijem Bruksom, najtraženijim košarkašem Armanija.

Bek Armanija Armoni Bruks blizu je dogovra sa ASVEL-om, objavio je specijalizovani košarkaški portal "Basket news". "Ovaj potez na tržištu vide kao znak da će taj klub povećati budžet sljedeće sezone", objavio je litvanski novinar Donatas Urbonas.

Iako Bruks ima nezvanično ponudu Partizana od četiri miliona za dvije godine, po svemu sudeći u ovom trenutku taj dogovor nije na pomolu. Litvanski novinar objavio je da se odlični bek na isteku svoje druge sezone u Italiji dogovara sa Francuzima i da bi mogao da im se pridruži tokom ljeta.

"Bruksov dolazak bio bi jedan od prvih znakova promjene u ASVEL-u i početka većih ulaganja. Posebno zato što je ASVEL uspio da nadmaši nekoliko klubova sa značajno većom finansijskom moći, uključujući Partizan i Armani", navedeno je.

ASVEL je u sezoni na izmaku plaćao igrače ispod minimuma i zbog toga ga je i Evroliga sankcionisala, a ovaj transer mogao bi biti dokaz suprotnog pristupa.

Bruks je ove sezone prosječno postizao u Evroligi 13,1 poen i jedan je od traženijih košarkaša dok se bliži "prelazni rok".