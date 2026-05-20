Kevin Panter sa Barselonom neće igrati na Fajnal-foru Evrolige, već čeka borbu za trofej u ACB ligi. Dok se čeka i rasplet sa trenerom Ćavijem Paskvalom, američki košarkaš se oglasio na društvenim mrežama. I to zbog podkasta.
"Izraz 'preko okeana' nije isti kao prije 20 godina. Mrzim kada to čujem u ovim podkastima. Kada pričaju kako je isto kao u vrijeme kada su oni igrali. Totalno je drugačije u svim aspektima sada", napisao je Panter na Tviteru.
Očigledno je da Panteru smetaju sve priče koje se pojavljuju oko igranja u Evropi. Vjeruje da to utiče i na igrače kada donose odluku oko toga gdje će igrati. Biće zanimljivo pratiti reakcije na njegovu objavu, posebno od igrača koji igraju u Americi.
“Overseas” is not what it was 20 years ago, I hate when these podcast speak on it like it’s the same from when they was playing. It’s TOTALLY different in every aspect now!— Kevin Punter Jr (@KPJunior_)May 20, 2026