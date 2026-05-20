Ko je kćerka Nikole Đurička koja je diplomirala na zahtjevnom koledžu: Glumac ne krije sreću zbog Nađinog uspjeha

Izvor mondo.rs
0

Nađa je završila studije međunarodnih odnosa i prava, dok njen brat Đorđe niže uspjehe u sportu i gradi svoj put daleko od očiju javnosti.

Ko je kćerka Nikole Đurička koja je diplomirala na zahtjevnom koledžu

Nikola Đuričko već godinama sa suprugom Ljiljana Đuričko i decom živi u Americi, daleko od domaće javnosti i medijske pažnje. Iako privatni život retko eksponira, porodica ovih dana ima veliki razlog za slavlje, ćerka Nađa uspješno je završila koledž.

Nađa je lijepe vijesti podijelila na društvenim mrežama uz kratku poruku: "Konačno gotovo", a objavila je i fotografije nastale ispred fakulteta.

Posebnu pažnju privukla je ponosna mama Ljiljana, koja nije skidala osmijeh dok je pozirala sa ćerkom nakon važnog životnog uspjeha.

Završila zahtevan fakultet

Glumac je ranije govorio o životu u Americi i otkrio da je Nađa odabrala veoma zahtijevan smjer studija, na koji je porodica posebno ponosna.

"Ne, ja i dalje živim u Americi sa svojom porodicom, a do daljnjeg ćemo ostati u Los Anđelesu. Ćerka Nađa je upisala studije međunarodnih odnosa i prava, trenutno je na studijskom semestru u Bolonji, sin Đorđe je krenuo u srednju školu i prošle godine je proglašen za sportistu svoje generacije jer je odličan u pet sportova, a supruga Ljiljana i ja radimo svoje… Ali evo me: svake godine obavezno dolazim par puta, to mi mnogo znači",  rekao je on za "Gloria.hr".

