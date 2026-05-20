Radnik K.J. (57) teško je povrijeđen danas na gradilištu na Novom Beogradu kada je na njega pala čelična oplata koja služi kao kalup za beton. Prema prvim informacijama, sumnja se da je jak vjetar oborio konstrukciju.

Muškarac je, nakon što je privremena konstrukcija koja služi kao kalup u koji se sipa tečni betonhitno, pala na njega, prevezen u Urgentni centar.

Sumnja se da je vjetar oborio konstrukciju koja je pala na radnika.

O slučaju je obavješteno Treće osnovno javno tužilaštvo, a inspekcija rada će obići gradilište.

