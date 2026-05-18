Košarkaši Partizana poveli su sa 1:0 protiv Crvene zvezde u polufinalu ABA lige.

Crno-bijeli su kao domaćini u "Areni" slavili sa 100:94 (25:19, 27:27, 26:13, 22:35).

Serija se igra na dvije pobjede, a pobjednik će za titulu igrati protiv boljeg iz duela Dubaija i Budućnosti.

Revanš je na programu u četvrtak 21. maja u 20 časova, a igra se u hali "Aleksandar Nikolić". Eventualna majstorica je narednog ponedeljka u "Areni".

Partizan je vodio veći dio utakmice, imao i 20 poena prednosti, a četiri minuta prije kraja 16 poena viška. Međutim, uslijedio je uraganski nalet Crvene zvezde, koja je prišla na samo poen minusa minut prije kraja.

Ipak, crno-bijeli su uspjeli da se vrate u meč i odbrane domaći teren.

Dvejn Vašington je postigao 23 poena u Partizanu, a postigao je i ključni koš pod faulom u poslednjem minutu.

Sterling Braun je postigao 16 poena, Karlik Džons 15, a Tonje Džekiri 15 poena.

U timu Crvene zvezde briljirao je Džordan Nvora sa 31 poenom. Džered Batler je pogodio 18 poena, a Ebuka Izundu 10.