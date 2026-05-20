Više javno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv dvojice mladića za koje se sumnja da su učestvovali u ubistvu Cetinjanina Filipa Ivanovića (33) 16. oktobra prošle godine u naselju Beograd na vodi.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv dvojice mladića zbog ubistva Cetinjanina Filipa Ivanovića u Beogradu na vodi. Jedan od osumnjičenih tereti se za teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje oružja

Filip V. (22) se tereti za teško ubistvo na svirep i podmukao način za koje je predviđena kazna od 10 do 20 godina zatvora ili doživotna i za nedozvoljeno nošenje oružja, dok se Marko P. (19) sumnjiči da mu je pomagao u izvršenju tog krivičnog djela, piše Kurir.

Obojica su u pritvoru, a optužnica čeka potvrđivanje Višeg suda. Đorđe Z. je ranije u tužilaštvu priznao ubistvo, ali nije želio da odgovara na pitanja, dok se Marko P. branio ćutanjem.

Filip Ivanović je prema podacima crnogorske bezbjedonosne službe navodno bio pripadnik "škaljarskog klana". U Beogradu mu se sudilo zbog optužbi da je trebao da kod Loznice preko granice u BiH prebaci Lazara Tejića osumnjičenog za ubistvo Bojana Mirkovića u naselju Belvil. Nakon četiri godine u pritvoru, pušten je u kućni pritvor odakle je pobjegao. Deset mjeseci kasnije likvidiran je na ulici.

Kako se sumnja Marko P. je iznajmio stan u Višegradskoj ulici, gdje je te večeri došao Đorđe Z. U stanu je sačekao da mu donesu dva kofera, pozvao taksi i oko 23 časa se uputio u Beograd na vodi. Tamo se sastao sa Filipom Ivanovićem i predao mu kofere. U trenutku kada se Ivanović okrenuo da ide, Đorđe Z. je izvadio pištolj i pucao u njega sa leđa. Ispalio je više metaka. Nakon toga je trčeći pobjegao Hercegovačkom ulicom, gdje su ga oko 200 metara od mjesta ubistva uhapsili policajci.

Prema nezvaničnim informacijama policija je bila u tom kraju, jer je locirala Ivanovića i planirala njegovo hapšenje, koji je bio u bjekstvu i na crvenoj Interplovoj poternici. Zbog toga su brzo reagovali nakon ubistva i stigli osumnjičenog. Kod Đorđa Z. su tada pronađena dva pištolja izbrisanih brojeva sa jednim metkom u ležištu.

Sumnja se da je Ivanović planirao da promijeni lokaciju na kojoj se krio i da su mi dostavljeni koferi za put. Očigledno je te kofere poslao neko kome je vjerovao, a nije se nadao da će "kurir" potegnuti pištolj nako što mu ih je predao.

Podsjetimo, stariji brat Filipa Ivanovića, Andrija Ivanović (36), ubijen je na Cetinju 29. septembra zajedno sa Stefanom Beladom, i istražitelji su sumnjali da je i njih dvojicu namjestila krtica koja ih je namamila da dođu na mjesto pored puta Cetinje - Budva.

Tijela Andrije Ivanovića i Belade, podsjetimo, pronađena su u automobilu.

Crnogorski istražitelji, navodno, posumnjali su odmah da su "škaljarci" namamljeni u mjesto Ugnji, a potom likvidirani i zbog toga je jedan od ključnih dokaza bila analiza njihovih telefona, kako bi se utvrdili s kim su bili u kontaktu prije nego što su ubijeni.