Bivšeg košarkaša Partizana Kevina Pantera slučajno su zabilježile kamere na ulicama Barselone

Košarkaš Barselone i bivši kapiten Partizana Kevin Panter našao se u neobičnoj situaciji kada je slučajno snimljen na ulici u Barseloni, gdje je u kratkom razgovoru otkrio detalje iz svoje svakodnevice i rutine pred utakmice.

Panter je, gotovo neprimjetno, šetao ulicama grada sa kapuljačom na glavi i pogledom u telefonu, pokušavajući da ostane neupadljiv uoči plej-in meča Evrolige protiv Monaka. Ipak, jedna djevojka ga je prepoznala i zaustavila kako bi sa njim razmijenila nekoliko riječi.

Tokom kratkog razgovora, Panter je potvrdio da dolazi iz Njujorka, ali da trenutno živi u Barseloni, gdje profesionalno igra košarku za španski klub. Na pitanje o rutini na dan utakmice, nije želio da otkriva previše detalja, ali je izdvojio dvije stvari koje su mu neizostavne.

"Uvijek moram da odspavam i jedem testeninu sa lososom prije svake utakmice", rekao je Panter.

Barselona je u tom meču poražena od Monaka rezultatom 79:70, čime je ostala bez plasmana u plej-of Evrolige. Upravo je Panter bio jedan od slabijih pojedinaca na utakmici, sa skromnim učinkom tokom 30 minuta igre.

Američki bek je postigao pet poena, uz dva skoka i jednu asistenciju, dok je iz igre šutirao sa slabim procentima, posebno van linije za tri poena.

Ipak, kada se sagleda čitava sezona, Panter bilježi solidne brojke u Evroligi, sa prosjekom od gotovo 15 poena po utakmici, uz 1,8 skokova, 2,6 asistencija i jednu ukradenu loptu, potvrđujući status jednog od ključnih igrača Barselone.