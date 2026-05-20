Novak Đoković zvanično je potvrdio da je Viktor Troicki njegov novi trener

Izvor: Andrea Rosito / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković je zvanično potvrdio - Viktor Troicki je njegov novi trener. Dugo su igrali zajedno u Dejvis kup reprezentaciji Srbije, bili rivali na terenu na mnogim turnirima. Potom su sarađivali i kao selektor-igrač pošto je Viktor selektor nacionalnog tima, a sada će raditi u timu opet.

"Dobro došao, moj prijatelju, saigraču i sada treneru", napisao je Đoković na društvenim mrežama.

Njihov prvi zajednički turnir biće ni manje ni više nego grend slem, i to Rolan Garos. Tamo će najbolji teniser svih vremena pokušati da osvoji 25. grend slem trofej. Na takmičenju neće igrati Karlos Alkaraz koji je povrijeđen.