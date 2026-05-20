Barbara Bobak otkrila šta misli o odlasku Tee Tairović na Evroviziju: Evo da li bi joj pomogla oko pjesme

Pjevačica Barbara Bobak podržava Teu Tairović u njenoj namjeri da učestvuje na Evroviziji.

Pjevačica Barbara Bobak prokomentarisala je potencijalan odlazak Tee Tairović na Evroviziju koja će se održati sledeće godine u Bugarskoj.

"Ako je ona odlučila, ne može niko da je nagovori ili odgovori od nečega. Ako stigne sve da odradi, mislim da je ovo idealna prilika".

Naš novinar ju je upitao da li bi joj pomogla oko evrovizijske pjesme.

"Pa ako mi tražila to, ja bih se potrudila da joj pomognem", istakla je Barbara.

Inače, Tea Tairović je samo dan ranije govorila o Evroviziji i otrkrila detalje pjesme.

"Ja sam dala nadu da ću učestvovati. Nadamo se, zavisi od nekih mojih kriterijuma koje moram da ispunim, ali mislim da ću ih ispuniti", rekla je Tea i otkrila da već zna i na kom jeziku bi pjevala.

"Sigurno bih ubacila i neki strani jezik. Evropska publika ne govori jezike sa ex jugoslovenskih područja, pa da bi se čisto znalo u pjesmi o čemu pjevamo".