Crnogorski centar iza sebe ima solidnu sezonu, a iako se pominje povratak na Stari kontinent, fokus mu je i dalje najjača liga svijeta

Porazom od Philadelphia 76ers u prvoj rundi plej-ofa završena je sezona za Boston Celtics, a samim tim i ugovor crnogorskog reprezentativca Nikola Vučević.

Vučević, koji je tokom sezone stigao iz Chicago Bulls, bilježio je u prosjeku 15,1 poen, 8,4 skoka i 3,3 asistencije, čime je uspješno priveo kraju svoju 14. sezonu u NBA ligi.

Kako prenosi portal CDM, iako su sve glasnije spekulacije o njegovom eventualnom povratku u Evropu, naročito među navijačima Crvena zvezda, sam igrač za sada ne razmatra takav scenario kao primarni.

„Postoji želja za povratkom, ali nije lako donijeti takvu odluku. NBA je najbolja liga i volio bih da ostanem što duže“, poručio je Vučević.

Iskusni centar ističe da se osjeća fizički spremno i vjeruje da može još nekoliko sezona igrati na visokom nivou. Upravo zbog forme koju je prikazao, očekuje se da interesovanje NBA klubova neće izostati, pa povratak u evropsku košarku ostaje opcija za budućnost, ali ne i neposredan plan.