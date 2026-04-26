Pobjeda nad Zadrom donosi direktan opstanak u ABA ligi bez baraža

Izvor: SC Derbi

Dobre vijesti stižu za SC Derbi – Mega je kao gost savladala Borac u Čačku 98:89 i ostavila ga na osam pobjeda, čime je podgorički tim dobio veliku šansu da sam odlučuje o svojoj sudbini.

SC Derbi takođe ima osam pobjeda, ali i meč manje od Čačana, pa je sada jasno da bi eventualnim trijumfom nad Zadrom osigurao opstanak u ABA ligi bez baraža.

Sve je sada u rukama izabranika Petra Mijovića – eventualna četvrta uzastopna pobjeda donijela bi ostvarenje cilja i miran završetak sezone.

Mega je u Čačku vodila od starta i zasluženo slavila, a predvodio ju je Bogoljub Marković sa 26 poena i 16 skokova, dok je kod Borca najefikasniji bio Aleksa Uskoković sa 29 poena.