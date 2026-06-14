Nakon što su uslijedile brojne reakcije i kritike na društvenim mrežama, Božić je uklonio fotografiju i oglasio se novom objavom.

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Poznati hrvatski košarkaš Luka Božić objavio je na svom Instagram profilu fotografiju naslovne strane knjige Adolfa Hitlera „Moja borba“ („Mein Kampf“), uz emotikon spojenog palca i kažiprsta.

Nakon što su uslijedile brojne reakcije i kritike na društvenim mrežama, Božić je uklonio fotografiju i oglasio se novom objavom.

„Zamoljen sam da sklonim prethodni stori (knjige koju sam čitao). Nijesam izrazio svoje mišljenje, već sam samo objavio fotografiju knjige. Ako sam bilo koga uvrijedio, izvinjavam se, samo volim da čitam različitu literaturu“, napisao je hrvatski košarkaš, koji je ove sezone sa velikim uspjehom nastupao za Coviran Granada.

Vidi opis Luka Božić izazvao reakcije objavom Hitlerove knjige: Nakon kritika uklonio fotografiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Hitlerova knjiga „Mein Kampf“, prvi put objavljena 1925. godine, sadrži političke stavove i ideologiju nacističkog vođe. U njoj su iznesene ideje koje su kasnije postale dio politike nacističke Njemačke, uključujući ekstremni nacionalizam, antisemitizam i teritorijalne pretenzije koje su prethodile Drugi svjetski rat.



Božić je rođen prije 30 godina u Bjelovar i važi za jednog od najznačajnijih košarkaša regionalne ABA League u posljednjoj deceniji. Tokom karijere dva puta je proglašen za najkorisnijeg igrača ABA lige nastupajući u dresu KK Zadar.