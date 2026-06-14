Nakon što su uslijedile brojne reakcije i kritike na društvenim mrežama, Božić je uklonio fotografiju i oglasio se novom objavom.
Poznati hrvatski košarkaš Luka Božić objavio je na svom Instagram profilu fotografiju naslovne strane knjige Adolfa Hitlera „Moja borba“ („Mein Kampf“), uz emotikon spojenog palca i kažiprsta.
Nakon što su uslijedile brojne reakcije i kritike na društvenim mrežama, Božić je uklonio fotografiju i oglasio se novom objavom.
„Zamoljen sam da sklonim prethodni stori (knjige koju sam čitao). Nijesam izrazio svoje mišljenje, već sam samo objavio fotografiju knjige. Ako sam bilo koga uvrijedio, izvinjavam se, samo volim da čitam različitu literaturu“, napisao je hrvatski košarkaš, koji je ove sezone sa velikim uspjehom nastupao za Coviran Granada.
Luka Božić izazvao reakcije objavom Hitlerove knjige: Nakon kritika uklonio fotografiju
Božić je rođen prije 30 godina u Bjelovar i važi za jednog od najznačajnijih košarkaša regionalne ABA League u posljednjoj deceniji. Tokom karijere dva puta je proglašen za najkorisnijeg igrača ABA lige nastupajući u dresu KK Zadar.