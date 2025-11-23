Partizan je u prvom poluvremenu stekao i 13 poena prednosti, ali je ekipa Petra Mijovića do pauze smanjila na minus pet (46:41). Ipak, već uvodne minute treće četvrtine nagovijestile su da iznenađenja neće biti.

Izvor: MN Press

Uprkos problemima u kojima se Partizan nalazi posljednjih sedmica, bilo je jasno da bi eventualna senzacija SC Derbija u Beogradu bila teško ostvariva.

Tako je i bilo – podgorički tim poražen je 94:72 u Areni, iako je tokom dobrog dijela meča uspijevao da parira aktuelnom šampionu ABA lige.





Prednost domaćih rasla je i do 17 razlike, no SC Derby je, predvođen Maticom Rebecom, serijom dobrih napada prišao na 72:61 nešto više od šest minuta prije kraja. Samo minut i po kasnije Partizan je ponovo kontrolisao meč rezultatom 77:61.

U redovima domaćina blistao je ponovo “otpisani” Džabari Parker, koji je ubacio 28 poena uz nevjerovatan šut iz igre 14/13 (trojke 6/7). Kod SC Derbija najefikasniji su bili Matic Rebec i Emir Hadžibegović sa po 15 koševa.

Podgorički tim je upisao šesti poraz, a nakon reprezentativne pauze, 13. decembra, gostuje Borcu u Čačku.