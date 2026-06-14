Kremlj saopštio da je telefonski razgovor trajao oko sat vremena, a dvojica lidera razmijenila su stavove o ključnim međunarodnim pitanjima.

Izvor: YouTube/printscreen/RT/Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je danas 80. rođendan predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tokom telefonskog razgovora koji je, prema navodima Kremlja, trajao oko sat vremena.

Pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov saopštio je da je razgovor protekao u neformalnoj atmosferi, te da je Putin izrazio poštovanje prema Trampovim, kako je naveo, „borbenim kvalitetima i istrajnosti u ostvarivanju ciljeva“.

Tokom razgovora bilo je riječi o bilateralnim odnosima Moskve i Vašingtona, ratu u Ukrajini, kao i situaciji na Bliskom istoku i pregovorima sa Iranom. Prema navodima Kremlja, Tramp je ponovio stav da je potrebno okončati vojne sukobe i izrazio spremnost da o tome razgovara sa evropskim partnerima i ukrajinskim rukovodstvom.

Putin i Tramp osvrnuli su se i na stanje u regionu Bliskog istoka, pri čemu je američki predsjednik ocijenio da je sporazum sa Iranom blizu, uprkos brojnim izazovima u pregovaračkom procesu.

Istog dana Tramp je telefonom razgovarao i sa predsjednikom Ukrajine Volodymyr Zelenskyy. Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, razgovor je trajao oko pola sata, a tema su bili diplomatski napori i mogućnosti za postizanje mira u Ukrajini.

Kako prenose ukrajinski izvori, evropski lideri planiraju da tokom predstojećeg samita G7 Summit 2026 razgovaraju sa Trampom o mogućim koracima ka novim mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine.