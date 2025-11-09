U pobjedničkom timu najefikasniji je bio Kamenjaš, koji je zabilježio dabl-dabl učinak od 20 poena i 10 skokova, dok je Petrušev dodao 13 poena.

Košarkaši SC Derbija nisu uspjeli da naprave iznenađenje u ABA ligi, pošto su u 5. kolu regionalnog takmičenja na gostovanju Dubaiju poraženi rezultatom 77:69.

Iako su većim dijelom meča pružali dobar otpor i držali se rezultatski u igri, poklekli su u posljednjoj četvrtini. Prva četvrtina pripala je domaćinu 21:16, dok su drugi i treći period odigrani neriješeno (16:16 i 18:18). U posljednjoj četvrtini, Dubai je pokazao nadmoć, stekao veću prednost i rutinskom igrom sačuvao pobjedu do kraja.

U pobjedničkom timu najefikasniji je bio Kamenjaš, koji je zabilježio dabl-dabl učinak od 20 poena i 10 skokova, dok je Petrušev dodao 13 poena. Kod gostiju najbolji je bio Ilić sa 14 poena i 5 skokova, a Džonson je postigao 10 poena.

Za izabranike Petra Mijovića ovo je treći poraz u pet kola, pa trenutno zauzimaju 6. poziciju u grupi A ABA lige. S druge strane, Dubai je nakon pet kola jedina stoprocentna ekipa i trenutno vodi na tabeli regionalnog takmičenja.

U narednom kolu, 14. novembra, SC Derbi očekuje meč na domaćem terenu protiv Kluža, sa početkom u 18:30.