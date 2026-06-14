Slovački predsjednik poručio da istorijske formulacije ne doprinose dobrosusjedskim odnosima i mogu izazvati nepotrebne tenzije.
Slovački predsjednik Peter Pelegrini kritikovao je premijera Mađarske Petera Mađara zbog izjava u kojima je Slovačku nazivao „Gornjom Mađarskom“, ocjenjujući da takva retorika može negativno uticati na odnose Bratislave i Budimpešte.
„Ovo je loša retorika“, rekao je Pelegrini za televiziju JOJ24, ističući da upotreba istorijskih termina ne doprinosi jačanju dobrosusjedskih odnosa.
Mađar, koji je u maju preuzeo dužnost premijera nakon pobjede stranke Tisa na parlamentarnim izborima, u više navrata koristio je termin „Gornja Mađarska“, što u Slovačkoj izaziva oštre reakcije zbog istorijskog konteksta i povezanosti sa nekadašnjom Kraljevinom Ugarskom.
Pelegrini je poručio da se nada kako sporne izjave nijesu izrečene s namjerom izazivanja političkog sukoba između dvije države, dodajući da bi prije moglo biti riječ o nedostatku političkog iskustva novog mađarskog premijera.
On je naglasio da odnosi Slovačke i Mađarske ne bi smjeli biti opterećeni istorijskim formulacijama koje se mogu tumačiti kao dovođenje u pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Slovačke.