Bogdan Bogdanović navodno rekao Grcima da će igrati za Panatinaikos

Izvor: MN Press

Grčki mediji posljednjih dana intenzivno spekulišu o mogućem dolasku Bogdan Bogdanović u Panathinaikos BC.

Novinar portala SDNA Tolis Kocijas u jednoj emisiji prenio je navodnu izjavu kapitena Srbije, prema kojoj je Bogdanović navodno poručio da će jednog dana zaigrati za atinski klub.

„Prijatelj mi je prije nekoliko dana rekao da im je Bogdanović kazao: ‘Doći ću da igram za Panatinaikos’“, prenio je Kocijas.

Bogdanović je prethodnih dana boravio u Atini zajedno sa Novak Đoković, što je dodatno podgrijalo nagađanja grčkih medija.

Iako je košarkaš Los Angeles Clippers ranije isticao da svoju budućnost i dalje vidi u NBA ligi, grčki novinari podsjećaju da Panatinaikos ne krije ambicije da dovodi najveće zvijezde evropske i svjetske košarke.

Posebnu pažnju izaziva i činjenica da klub do kraja juna ima rok za aktiviranje opcije u njegovom ugovoru, nakon čega bi Bogdanović mogao postati slobodan igrač. Za sada, međutim, nema zvanične potvrde da su pregovori između dvije strane u toku.