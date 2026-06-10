Partizan smanjio na 2:1 u seriji.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Partizana savladali su Dubai rezultatom 84:70 u trećoj utakmici finala plej-ofa ABA lige.

Partizan je tako smanjio na 2:1 u seriji na tri dobijena meča.

Četvrti meč na programu je u petak od 20 časova takođe u "Beogradskoj Areni".

Eventualna majstorica igrala bi se idućeg utorka u Dubaiju.

Nakon izjednačenog početka utakmice Partizan sjajnom serijom od 13:0, stiče ubjedljivu prednost na isteku prve dionice 23:10.

Crno-bijeli su igrali fantastičnu odbranu, a naročito se istakao Kalates koji je ušao sa klupe i asistencijama u njegovom stilu razigrao cijelu ekipu.

Dubai je uspio da se serijom 8:0 vrati u meč sredinom druge dionice, ali nakon tajm-auta Penjaroje Partizan je zaigrao čvršće i ponovo vratio sigurnu prednost za 43:30 na poluvremenu.

Početkom treće dionice Dubai je preko raspoloženog Kabengelea prišao na samo - 6, 52:46, ali je Partizan ponovo imao odgovor. Crno-bijeli momentalno prave seriju 9:0 i vraćaju ubjedljivu prednost. Partizan je na isteku treće dionice imao +12, 67:55.

Crno-bijeli su uspjeli da odbiju svaki nalet Dubaija u finišu i zasluženo zabilježe prvu pobjedu u seriji.

Karlik Džons na kraju 15 poena i 7 asistencija, Bruno Fernando 15 poena i 8 skokova, Džekiri 11 poena i 6 skokova, a Vašington 10 poena. Nik Kalates šest poena i pet asistencija.

Kod gostiju Kabengele 17 poena i 9 skokova, Bertans takođe 17 poena (5/8 za tri poena).