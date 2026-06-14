Muzička zvijezda Indira Radić danas proslavlja jubilarni 60. rođendan, a tim povodom se oglasila na društvenim mrežama i podijelila trenutke porodične sreće
Pjevačica Indira Radić ponosno je pokazala prelijepu rođendansku tortu ukrašenu crvenim mašnama i srcima, na kojoj je ispisana emotivna poruka: „Volimo te mama“.
Pretpostavlja se da iza ovog divnog iznenađenja stoji Indirin sin Severin, za kojeg je pjevačica izuzetno vezana i koji je njen najveći ponos u životu. Severin je već godinama u srećnom braku sa lijepom Ruskinjom Elinom, pa je sasvim sigurno da su sin i snaha zajedničkim snagama priredili pjevačici dan za pamćenje.
Indira Radić slavi ulazak u sedmu deceniju
Čestitke i najljepše želje povodom ovog velikog jubileja samo se nižu na njenom profilu, a fanovi joj poručuju da izgleda nevjerovatno i da su godine za nju samo broj.
Indira Radić slavi ulazak u sedmu deceniju
Indira Radić
„Mama, ja idem u Rusiju“
Severin i Elina upoznali su se na moru u Turskoj, ali su ostali u kontaktu i nakon završetka ljetovanja.
„Jednog dana kaže on meni: 'Idem do Moskve'. Prvo sam pomislila da ide u hotel 'Moskva' na Terazijama i pitam ga šta će tamo. 'Ne, mama, ja idem u Rusiju'. Otišao je na tri dana da vidi Elinu. Kad se vratio, stalno su bili na Skajpu, svakodnevno su se čuli i shvatila sam da je to ljubav“, ispričala je jednom prilikom pjevačica i dodala:
„Svaki put kad bih se ja za vikend ukrcala u avion, da nastupim u Švajcarskoj ili Njemačkoj, on bi odmah odletio u Moskvu. To je krio od mene, pozajmljivao je novac od prijatelja da ja ne saznam. Onda je jednog dana rekao da se ženi.“