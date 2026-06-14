logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Indira Radić slavi ulazak u sedmu deceniju

Indira Radić slavi ulazak u sedmu deceniju

Autor Marina Cvetković
0

Muzička zvijezda Indira Radić danas proslavlja jubilarni 60. rođendan, a tim povodom se oglasila na društvenim mrežama i podijelila trenutke porodične sreće

Indira Radić slavi ulazak u sedmu deceniju Izvor: Printskrin, Instagram/indiraradicofficial

Pjevačica Indira Radić ponosno je pokazala prelijepu rođendansku tortu ukrašenu crvenim mašnama i srcima, na kojoj je ispisana emotivna poruka: „Volimo te mama“.

Pretpostavlja se da iza ovog divnog iznenađenja stoji Indirin sin Severin, za kojeg je pjevačica izuzetno vezana i koji je njen najveći ponos u životu. Severin je već godinama u srećnom braku sa lijepom Ruskinjom Elinom, pa je sasvim sigurno da su sin i snaha zajedničkim snagama priredili pjevačici dan za pamćenje.

Čestitke i najljepše želje povodom ovog velikog jubileja samo se nižu na njenom profilu, a fanovi joj poručuju da izgleda nevjerovatno i da su godine za nju samo broj.

„Mama, ja idem u Rusiju“

Severin i Elina upoznali su se na moru u Turskoj, ali su ostali u kontaktu i nakon završetka ljetovanja.

„Jednog dana kaže on meni: 'Idem do Moskve'. Prvo sam pomislila da ide u hotel 'Moskva' na Terazijama i pitam ga šta će tamo. 'Ne, mama, ja idem u Rusiju'. Otišao je na tri dana da vidi Elinu. Kad se vratio, stalno su bili na Skajpu, svakodnevno su se čuli i shvatila sam da je to ljubav“, ispričala je jednom prilikom pjevačica i dodala:

„Svaki put kad bih se ja za vikend ukrcala u avion, da nastupim u Švajcarskoj ili Njemačkoj, on bi odmah odletio u Moskvu. To je krio od mene, pozajmljivao je novac od prijatelja da ja ne saznam. Onda je jednog dana rekao da se ženi.“

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Indira Radić pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ