Teheran poručio da kršenje njegovih „crvenih linija“ neće biti tolerisano i najavio snažan odgovor na izraelske udare.

Izvor: Abbas Fakih / AFP / Profimedia

Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost Irana upozorio je danas na, kako je saopšteno, „neizbježan odgovor islamskih boraca“ nakon izraelskog napada na južna predgrađa Beirut, koja važe za uporište pokreta Hezbollah.

Sekretar Savjeta Mohammad Bagher Zolghadr poručio je na društvenoj mreži Iks da „Liban predstavlja životni interes Irana“ i da kršenje crvenih linija Islamske Republike neće biti tolerisano.

Oštre poruke stigle su i od predsjednika parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbjednost i vanjsku politiku Ebrahim Azizi, koji je izjavio da se priprema „snažan odgovor“ protiv Izraela.

Azizi je ocijenio da današnji napad pokazuje slabost United States, tvrdeći da Vašington nije u stanju da utiče na poteze Izraela.

Izraelska vojska ranije je saopštila da je izvela napade na ciljeve povezane sa Hezbolahom u južnim predgrađima Bejruta, što je izazvalo nove tenzije u regionu.