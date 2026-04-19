Partizan je u ABA ligi savladao Crvenu zvezdu i uspio je da se digne na prvo mjesto tabele ABA lige.

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu. Ovaj put je bilo 81:74 u meču koji je crno-bijelima donio prvo mjesto na tabeli ABA lige ispred upravo Crvene zvezde i ekipe Dubaija.

U meču u kome smo vidjeli mnogo igranja u serijama, u posljednjih deset minuta viđeno je dosta nervoze i grešaka sa obje strane, ali je Partizan uspio da sačuva prednost. Djeluje da je ključni period bila serija 13:0 u trećoj četvrtini kada se Partizan odlijepio, a na kraju je tim Đoana Penjaroje imao više raspoloženih igrača.

Pojavio se kao "iks faktor" za Partizan Dilan Osetkovski sa nekoliko bitnih trojki i na početku posljednje četvrtine vezao je pet poena. Na kraju je poenima meč završio Karlik Džouns, ali Bonga sa 17 poena i 7 skokova uz Kalatesa i Karlika koji su kontrolisali meč je presudio.

PARTIZAN: Džouns 13 (4 sk, 3as), Milton 5, Vašington 3, Osetkovski 15 (4sk), Nakić, Pokuševski, Braun 3, Bonga 17 (7sk, 3as), Lakić, Džekiri 9 (8sk), Fernando 11 (6sk), Kalates 5 (5as)

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 9 (5as), Miljenović, Davidovac 2, Karter 12 (4sk), Kalinić 4, Dobrić, Rivero 2, Izundu 8 (7sk), Nvora 16 (3sk), Odželej 2, Radošić, Moneke 19 (5sk)

Kako je Partizan pobijedio?

Bolje je Crvena zvezda otvorila meč i povela sa 7:2, ali je vrlo brzo preokrenuo domaći tim. Kada je Bonga pogodio za 11:10 poveli su crno-bijeli, a onda je krenula serija i nakon trojke Nika Kalatesa za 18:12 morao je da traži tajmaut Saša Obradović. Na kraju prve četvrtine bilo je 24:18 za Partizan, ali je Zvezda serijom 8:0 izjednačila. Partizan je zatražio minut odmora i potom je tim Đoana Penjaroje ušao u seriju 11:0. Nije se oporavila Crvena zvezda od toga i na poluvremenu je bilo 50:37.

Treća četvrtina se igrala u serijama, pa je tako Partizan poslije poena Šejka Miltona otišao na 58:39 i djelovalo je da je sve gotovo. Tražio je tajmaut Saša Obradović i uspio da vrati svoj tim. Tajson Karter je krenuo da pogađa i poslije serije 13:0 bilo je 58:41. Pred posljednjih deset minuta vodio je Partizan 64:58.

U posljednjih 10 minuta viđeno je vrlo malo kvalitetne košarke. Oba tima su griješila – Zvezda u šutu, a Partizan u organizaciji napada – ali je u finišu, sa nekoliko dobrih rješenja u napadu, tim Đoana Penjaroje uspio da sačuva prednost i dođe do važne pobjede.