Dok je Džef Kronki sa ocem Stenom u Londonu slavio titulu Premijer lige, njihov klub Los Anđeles Rems ostvario je jedan od najvećih trejdova u istoriji NFL-a.

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Dok je Arsenal u Londonu slavio titulu Premijer lige, porodica Kronki povukla je veliki potez u NFL-u. Njihovi Los Anđeles Remsi doveli su iz Klivlenda jednog od najboljih defanzivaca lige Majlsa Gereta (30), čime su dodatno pojačali kandidaturu za šampionsku titulu.

Geret, dobitnik priznanja za najboljeg defanzivnog igrača NFL-a, pridružiće se iskusnom kvoterbeku Metjuu Stafordu, MVP-u lige, u timu koji je prošle sezone stigao do finala NFC konferencije.

U zamjenu za Gereta, Klivlend je dobio defanzivca Džereda Versa i nekoliko visokih pikova na budućim draftovima.

Ovim transferom Remsi su napravili jedan od najvećih poteza posljednjih godina u NFL-u, a pod vođstvom porodice Kronki ponovo važe za jednog od glavnih favorita za osvajanje Superboula.