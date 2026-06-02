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"Izvinite ako imam pravo na privatan život": Marija bez dlake na jeziku o tračevima, spomenula i autorska prava

"Izvinite ako imam pravo na privatan život": Marija bez dlake na jeziku o tračevima, spomenula i autorska prava

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
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Pjevačica Marija Šerifović nedavno je boravila na Baliju sa saradnicima i prijateljima, među kojima je i Jovana Pajić, pa spomenula kupovinu nekretnine na egzotičnoj destinaciji

"Izvinite ako imam pravo na privatan život": Marija bez dlake na jeziku o tračevima, spomenula i aut Izvor: serifovic / Instagram

Pjevačica Marija Šerifović pojavila se na promociji nove pjesme Jovane Pajić „Dođe meni“, čiji je spot sniman na Baliju, a tom prilikom osvrnula se i na navode da planira kupovinu nekretnine na ovom egzotičnom ostrvu.

Marija nije željela da govori o privatnim planovima, poručivši kroz osmijeh da takve stvari ne želi da dijeli sa javnošću.

Ipak, priznala je da je Bali ostavio snažan utisak na nju.

„Istina je da, kao što mi je polovina srca u Los Anđelesu, možda je sada trećina i na Baliju“, kazala je Šerifović.

Pjevačica je na Baliju boravila zajedno sa Jovanom Pajić tokom snimanja spota za novu pjesmu, a njena izjava dodatno je podstakla nagađanja da joj je ova destinacija postala jedno od omiljenih mjesta za boravak.

Pogledajte:

@mondo.zabavaŠerifovićka prvi put o kupovini kuće na Baliju 👆🏻 🎥| Mondo#mondo#mondozabava#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava

Mariju Šerifović smo pitali i da nam da odgovor na pitanje koje je postavila i sama Senida posle koncerta na kojem je pjevala pesmu Stoje Novaković, a tiče se autorskih prava za izvođenje pjesama.

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Tagovi

Marija Šerifović jovana pajić

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