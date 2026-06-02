Viz Er upozorava putnike da dolaze tri sata ranije na aerodrom zbog EES sistema, koji izaziva duga čekanja i haos na granicama.

Izvor: MONDO/Mirjana Šegan

Niskobudžetna avio-kompanija Viz Er upozorila je putnike da tokom ljetnje sezone na aerodrome dolaze najmanje tri sata prije planiranog polijetanja zbog novih graničnih kontrola koje na pojedinim evropskim aerodromima stvaraju velike gužve.

Iz kompanije navode da su pojedini putnici već propustili letove zbog dugog čekanja na pasoškim kontrolama povezanim sa sistemom EES, koji podrazumijeva registraciju biometrijskih podataka državljana zemalja van Evropske unije pri ulasku i izlasku iz šengenskog prostora.

Kako prenose evropski mediji, redovi su zabilježeni na više popularnih turističkih destinacija, uključujući Španiju, Francusku i Portugal, a očekuje se da bi se situacija mogla dodatno zakomplikovati tokom vrhunca turističke sezone.

Iz Viz Era poručuju da putnici treba da budu spremni na duža čekanja nego ranije, te savjetuju da sa sobom ponesu vodu, rezervne baterije za mobilne telefone i da planiraju dodatno vrijeme ukoliko imaju presjedanja.

Evropsko udruženje aerodroma ACI Europe takođe upozorava da su na pojedinim graničnim prelazima već zabilježena čekanja duža od tri sata, ocjenjujući da bi ljeto moglo donijeti dodatne izazove za putnike i avio-kompanije.

Iako Evropska komisija tvrdi da sistem uglavnom funkcioniše prema planu, brojni aerodromi i prevoznici i dalje prijavljuju poteškoće u njegovoj primjeni.

Sistem EES odnosi se na državljane zemalja koje nijesu članice Evropske unije ili Šengena, uključujući građane Ujedinjenog Kraljevstva nakon Bregzita, a podrazumijeva evidentiranje biometrijskih podataka poput otisaka prstiju prilikom prelaska granice.