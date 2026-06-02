Izmjenama zakona ukinuti svi izuzeci, a iz Uprave policije poručuju da bi ograničenja u budućnosti mogla biti dodatno pooštrena

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Banke i drugi pružaoci platnih usluga od 12. maja više ne smiju primati gotovinske uplate od 10.000 eura ili više koje se odnose na promet nekretnina, motornih vozila, plovila, vazduhoplova i druge vrijedne imovine, prenosi portal Vijesti.

Kako su iz Sektora za finansijsko-obavještajne poslove (FOJ) Uprave policije saopštili za Vijesti, novim izmjenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma dodatno su pooštrena pravila o korišćenju gotovine, pa sada važi opšte ograničenje bez izuzetaka.

Iz FOJ-a su za Vijesti pojasnili da je raniji zakon iz 2023. godine predviđao određene izuzetke, ali da je praksa pokazala pokušaje zaobilaženja propisa, zbog čega su uslovi dodatno postroženi.

To znači da se ograničenje ne odnosi samo na pojedinačne uplate, već i na takozvane povezane transakcije čiji zbir prelazi 10.000 eura. Kako prenose Vijesti, nadležni organi će procjenjivati da li je više manjih uplata dio iste kupoprodaje ili obaveze, kako bi se spriječilo izbjegavanje zakonskih ograničenja.

Prema podacima koje je FOJ dostavio Vijestima, primjena ovih mjera već je dala rezultate. U prometu nekretnina zabilježeno je značajno smanjenje korišćenja gotovine, a učešće gotovinskih transakcija tokom prošle godine palo je na nešto više od sedam odsto.

Vijesti prenose i da su zbog kršenja ovih odredbi već izricane novčane kazne. Tokom 2024. godine izrečene su dvije kazne u ukupnom iznosu od 7.000 eura, dok je tokom 2025. godine izrečeno pet kazni ukupne vrijednosti 25.500 eura.

Sagovornici Vijesti iz redova notara navode da im se i dalje obraćaju građani koji nijesu upoznati sa zakonskim ograničenjima i pokušavaju da zaključe kupoprodajne ugovore sa gotovinskim isplatama većim od dozvoljenog iznosa.

Iz FOJ-a su za Vijesti poručili i da nije isključeno dodatno smanjenje dozvoljenog iznosa gotovinskih plaćanja u narednom periodu, posebno u kontekstu evropskih integracija. Kako navode, brojne članice Evropske unije već imaju znatno niže limite, pa bi i Crna Gora u budućnosti mogla uskladiti pravila sa evropskom praksom.