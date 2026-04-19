Utakmica između Partizana i Crvene zvezde je na programu u nedelju od 19.30 u Beogradskoj areni.

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odigraće četvrti vječiti derbi ove sezone, a u prvom susretu u okviru ABA lige slavili su crveno-bijeli (100:96). Ipak, crno-bijeli su "ranili" najvećeg rivala u oba okršaja u Evroligi, što je i te kako uticalo na plasman izabranika Saše Obradovića u doigravanju.

Nema sumnje da će ekipa Đoana Penjaroje izaći na teren rasterećeno, ali i motivisano jer žele da završe na prvom mjestu posle odigrane Top 8 faze. Ipak, ne zavisi sve od njih jer su izjednačeni po broju pobjeda sa Dubaijem sa kojim imaju lošiji međusobni skor.

S druge strane, Crvena zvezda je na trećoj poziciji i tu će i ostati i u slučaju pobjede i poraza. Fokus crveno-bijelih je na utakmici sa Barselonom u plej-inu Evrolige i derbi dolazi u jako lošem mometu. Nepoznanica ostaje da li će Saša Obradović odmarati igrače jer ih "meč sezone" čeka već u utorak od 20.45 u "Blaugrani".

Španski stručnjak Đoan Penjaroja želi novu pobjedu u derbiju i trofej u ABA ligi bi definitivno bio ogroman uspjeh za tim koji je u decembru izgledao potpuno izgubljeno nakon odlaska Željka Obradovića.

"Pred nama je derbi, a takve utakmice uvijek nose posebnu težinu. Ujedno, ovo je i poslednji meč regularnog dijela sezone i želimo da se borimo za prvo mjesto. Da bismo do njega došli, moramo da pobijedimo. Očekuje nas dobra utakmica protiv veoma kvalitetnog protivnika",

Obradović "potkačio" ABA ligu

Glavno pitanje ostaje da li će Obradović odmarati igrače, a trener Zvezde nije propustio priliku da prokomentariše odluku ABA lige da im ne izađe u susret i odloži meč zbog obaveza na evropskoj sceni.

"Očekuje nas izuzetno težak mini ciklus, dvije utakmice u rasponu od samo tri dana. Iskreno mi je žao što ABA liga nije imala sluha i razumijevanja za naš zahtjev da se ova utakmica odloži jer vjerujem da je naš plasman u doigravanje Evrolige svojevrsni benefit i dobra slika i za ABA ligu. Tako je bilo ranije, ne vidim zašto to ne bi bilo i sada. Sada kada je tako, okrećemo se toj obavezi i želimo da odigramo dobru utakmicu. Dobro se poznajemo, ovo će nam biti četvrti duel ove sezone i tu nekakvih tajni nema. Dobra energija, odbrana i nadahnutost nekog pojedinca je uvijek bio put za dobar rezultat u ovakvim utakmicama", rekao je trener crveno-bijelih.